  1. السياسة
١١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:١٩ م

السفير الإيراني لدى سلطنة عمان: مهتمون بتطوير التعاون مع عمان

السفير الإيراني لدى سلطنة عمان: مهتمون بتطوير التعاون مع عمان

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عمان علي نجفي خوشرودي اهتمام طهران بتطوير التعاون مع سلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي نجفي خوشرودي، خلال لقائه بوزير الثقافة والرياضة والشباب والنجل الأكبر لسلطان عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ثمّة قدرات هائلة بين المثقفين والناشطين الثقافيين والفنيين والرياضيين في إيران ونحن مهتمون بتعزيز وتطوير التعاون الثقافي والفني والرياضي بين إيران وسلطنة عمان.

وأشار إلى القواسم المشتركة بين البلدين على الصعد الثقافية والتاريخية والحضارية ، عادّا مكانة سلطنة عمان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تكتسب الاهمية، موضحاً: تربط إيران وعمان علاقات سياسية واقتصادية جيدة مايمهد لتطوير التعاون الثقافي والرياضي بين البلدين.

وأشاد بالتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثقافة والفن ، عادّا الصداقة والمحبة بأنها السبب لارساء العلاقات الثقافية الدائمة. 

واعتبر السفير الإيراني لدى عمان وجود أوساط تجارية وثقافية وعلمية إيرانية مختلفة تعيش في السلطنة فرصة للاستفادة من تواجدهم في إقامة الأنشطة المشتركة.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد فعاليات مشتركة بما في ذلك الأسبوع الثقافي وإنتاج أفلام ومسلسلات وإقامة مسابقات ومعسكرات رياضية في البلدين لتسخير الأرضية بهدف تعزيز أواصر السلام والصداقة والمحبة بين الشعبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1908450

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