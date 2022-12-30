آية الله عيسى قاسم يؤكد على الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه حسبما نقل موقع منامة بوست, قال «الشّيخ عيسى قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، «أًفهمتْ إسرائيل وحكومة البحرين أنّ الشّعب المسلم الغيور والعربي الواعي، لمُصِرٌّ كلّ الإصرار على رفض التّطبيع ومقاومته، ما دام نفسٌ في هذا الشّعب».بوركتَ يا شعب البحرين، وبوركتْ فيك هذه البسالة».

وتشهد العديد من المناطق البحرينيّة تظاهرات شعبيّة، احتجاجًا على تطبيع حكومة البحرين مع الكيان الصهيونيّ، ورفضًا لاحتفالات الصّهاينة على أرض البحرين، رغم الانتشار الأمنيّ المُكثّف.

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