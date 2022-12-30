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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:١٨ م

آية الله عيسى قاسم يؤكد على الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

آية الله عيسى قاسم يؤكد على الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

اشاد عالم الدّين البحريني آية الله الشّيخ عيسى قاسم، بالرفض الشعبي المستمرّ لتطبيع النّظام الحاكم في البحرين مع الكيان الصهيوني المحتل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسبما نقل موقع منامة بوست, قال «الشّيخ عيسى قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، «أًفهمتْ إسرائيل وحكومة البحرين أنّ الشّعب المسلم الغيور والعربي الواعي، لمُصِرٌّ كلّ الإصرار على رفض التّطبيع ومقاومته، ما دام نفسٌ في هذا الشّعب».بوركتَ يا شعب البحرين، وبوركتْ فيك هذه البسالة».

وتشهد العديد من المناطق البحرينيّة تظاهرات شعبيّة، احتجاجًا على تطبيع حكومة البحرين مع الكيان الصهيونيّ، ورفضًا لاحتفالات الصّهاينة على أرض البحرين، رغم الانتشار الأمنيّ المُكثّف.

/انتهى/

رمز الخبر 1929305

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