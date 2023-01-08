معتقل رأي بحريني يكشف اتهامات جديدة له بينها "إهانة اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر حساب "البحرين اليوم" على منصة تويتر مقطع فيديو للناشط الحقوقي البحراني عبد الهادي الخواجة يشرح فيها سبب اتهاماته ويوضح عبد الهادي الخواجة سبب اتهاماته قائلا : "أواجه محاكمات جديدة بتهم بينها إهانة "إسرائيل"، والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولية تعرض السجناء للتعذيب والانتهاكات في #البحرين ."

وعبرت منظمات ومراصد حقوقية علن قلقها البالغ على صحة المعارض والناشط البحريني عبد الهادي خواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقى للموت البطيء.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها "يساورنا قلق بالغ على صحة عبد الهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، وقد يؤدي إلى العمى نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب".

وكتبت مريم خواجة ابنة الناشط البحريني المعتقل سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر "نحن قلقون جدا بشأن والدي الذي اتصل وقال إنه لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن، وكان يردد: البحرين حرة، فلسطين حرة، ويسقط عملاء إسرائيل، لقد استمروا في قطع المكالمة وهو يحاول الاتصال مرة أخرى، وأرفقت ذلك بتسجل صوتي".

و یذکر انه حكم على عبد الهادي الخواجة، الذي تم اعتبار احتجازه تعسفيا من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2011".

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