السيد حسن نصر الله يلقي كلمة يوم الغد في الذكرى السنوية لاستشهاد سليماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يتحدث السيد نصر الله يوم الثلاثاء 3-1-2023 في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهم.

ويشار الى ان السيد نصر الله كان من المقرر ان يتحدث مساء الجمعة في 30-12-2022 إلا ان اصابته بالانفلونزا استدعت الى إلغاء إطلالته الاعلامية التي كانت مقررة للحديث عن آخر التطورات اللبنانية.

واستبق مواطنون لبنانيون في الضاحية الجنوبية لبيروت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المقررة الثلاثاء بذبح أضحية على نية شفاء السيد نصر الله من الانفلونزا التي أصيب بها مؤخرا.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تدعو بالشفاء للسيد نصر الله، تأكيدا على المحبة الكبيرة التي يحملونها في قلوبهم للسيد.

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