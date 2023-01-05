مخبر: من أهم الأولويات الاقتصادية للحكومة إزالة العقبات والمشاكل في تنفيذ 48 مشروعا ضخما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر بان من أهم الأولويات الاقتصادية للحكومة إزالة العقبات والمشاكل في تنفيذ 48 مشروعا ضخما تدفع الاقتصاد الوطني وإنجازها في الوقت المحدد حسب الخطة المرسومة.

وجاء ذلك في تصريح ادلى به مخبر خلال الاجتماع السابع لمراجعة أوضاع مشروعات الاقتصاد الوطني الذي عقد صباح اليوم الخميس.

وأكد محمد مخبر في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مساعد الشؤون الاقتصادية لرئيس الجمهورية والمدراء التنفيذيين للشركات القابضة الصناعية والصلب والتعدين والبتروكيماويات: من الأولويات الاقتصادية الرئيسية للحكومة الثالثة عشرة ، إزالة معوقات ومشاكل تنفيذ 48 مشروعا كبيرا تقود الاقتصاد الوطني وانجازها في موعدها حسب الخطة المرسومة.

وقال النائب الأول: بالإضافة إلى استكمال مشاريع البناء والبنية التحتية غير المكتملة ، فإن الحكومة عازمة على مراقبة ومتابعة أي مشروع يبدأ تنفيذه حتى الانتهاء من التنفيذ.

يذكر أنه بدعم من الحكومة ، بدأت "مجموعة محركات التقدم الإيرانية" التي تهتم بالإنتاج الوطني، في شباط/ فبراير العام الماضي ، تنفيذ 48 مشروعا ضخما باستثمارات تبلغ 17 مليار دولار.

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