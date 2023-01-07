قائد الثورة الاسلامية يعيّن العميد رادان قائداُ لقوى الأمن الداخلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عيّن سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، العميد أحمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الامن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجاء في نص أمر التنصيب:

بسم الله الرحمن الرحيم

العميد احمد رضا رادان

نظرا لانتهاء فترة مهمة اللواء أشتري،اعرب عن امتناني وارتياحي لخدماته وأعينكم بمنصب القائد العام لقوى الامن الداخلي للجمهورية الإسلامي الايرانية.

توصيتي المؤكدة هي نيل رضا الله تعالى ومعه رضا الشعب العزيز في حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة، وكذلك تحسين قدرات مؤسسة الامن وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف القطاعات الأمنية.

نتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية ان يتعاونوا مع مؤسسة الامن في البلاد.

أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.

السيد علي الخامنئي

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