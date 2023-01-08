اللواء باقري: عازمون على تشكيل لجنة عمل عسكرية مشتركة مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء باقري في اتصال هاتفي الجنرال ساحر شمشاد ميرزا، بتعيينه رئيسا جديدا للجنة المشتركة لقادة الجيش الباكستاني.



وأشار إلى العلاقات الطيبة بين القوات المسلحة للبلدين من الماضي إلى الحاضر، والتوجه نحو تطوير التعاون الدفاعي والأمني، لا سيما في تعزيز أمن الحدود المشتركة، والاستعداد الكامل للقوات المسلحة للجمهورية الإسلاميةالايرانية للإسراع في اقتراح الرئيس السابق الجنرال نديم رضا، حيث أعلنت اللجنة المشتركة لقادة الجيش الباكستاني عن تشكيل قوة عمل عسكرية مشتركة بين البلدين.



كما قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بتقييم الاجتماعات المشتركة لكبار القادة واستخدام القدرات التدريبية والتشغيلية والأمنية والفنية كدليل على جدية البلدين في تطوير التعاون في إطار المصالح الوطنية.



ومن جانب اخر شكر الجنرال ساحر شمشاد ميرزا على تهنئة واهتمام اللواء باقري، وصف الحدود المشتركة بين البلدين بأنها حدود سلام وصداقة، وأعلن أن جمهورية باكستان الإسلامية دعمت دائمًا مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية وخاصة في موضوع الطاقة النووية، وتعتقد انه لا يوجد أي عائق أمام توسيع التفاعل الثنائي.



واعتبر الإسراع في تفعيل القوة العسكرية المشتركة بين البلدين من أولويات الجيش الباكستاني. كما أعرب عن تقديره للدعم الثابت لقيادة الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بقضية كشمير.



وفي النهاية طلب هذا المسؤول في الجيش الباكستاني تقديم تحياته إلى سماحة قائد الثورة ورئيس إيران وشعبها.



كما قيم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إقامة المعابر الحدودية كخطوة فعالة في تعميق أمن الحدود الثنائية ودعا في الوقت نفسه إلى زيادة قوات حرس الحدود التابعة للجيش الباكستاني.



وفي النهاية دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال ساحر شمشاد ميرزا لزيارة طهران.

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