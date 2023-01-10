المحکمة الايرانية تحكم على الجاسوس البلجيكي بالسجن 40 سنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب لائحة الاتهام الصادرة من قبل محكمة الثورة الاسلامية في طهران، فإن أوليفييه فاند كاستيل، متهم بالتجسس والتعاون مع أمريكا ضد إيران، والتهريب الاحترافي للعملات بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض الأموال بنفس المبلغ.

وحكمت محكمة الثورة الاسلامية على هذا المواطن البلجيكي بالسجن 12.5 سنة لكل من التهمتين الأولى والثانية. وفيما يتعلق بالتهمة الثالثة، حكم على المتهم بالسجن 2.5 سنة، ومصادرة العملة المهربة، ودفع غرامة تعادل ضعفي قيمة الدولار بالريال بالسعر الحالي، وكذلك 74 جلدة.

وبخصوص التهمة الرابعة، فقد حكم على المتهم بـ12.5 سنة من السجن ومصادرة المصادر الرئيسية للدخل والعائدات الحاصلة من ارتكاب الجريمة وجريمة غسل الأموال.

ويذكر انه يمكن للمتهم ان يقوم بالطعن ضد الحكم الصادر في محكمة الاستئناف خلال 20 يوما.

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