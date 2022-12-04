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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١:٣٦ م

اعدام اعضاء شبکة مرتبطة بالكيان الصهيوني في إيران

اعدام اعضاء شبکة مرتبطة بالكيان الصهيوني في إيران

اعلنت السلطة القضائية في إيران عن تنفيذ حكم الاعدام شنقا ضد اربعة اشخاص ادينوا بالتعاون مع الكيان الصهيوني الزائل.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه اعلنت السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية انه تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا، صباح اليوم الاحد، ضد اربعة اشخاص ضمن شبكة من البلطجية كانوا على صلة بالاجهزة الاستخباراتية صهيونية.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في يونيو من هذا العام عن اعتقال شبكة من البلطجية على صلة بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني.

وكانت هذه الشبكة تقوم بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، والاختطاف والاجبار على اعترفات كاذبة تحت ادارة جهاز استخبارات الكيان الصهيوني، وتم اعتقال عناصرها بالتعاون بين قوات حرس الثورة الإسلامية و وزارة الامن.

ووفقًا للحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا للبلاد، حُكم على الاربعة من المتهمين الرئيسيين، بالإعدام على خلفية التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني والاختطاف، حیث نفذ الحکم صباح الیوم.

/انتهی/

رمز الخبر 1928481

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