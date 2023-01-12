امير عبداللهيان: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مبني وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية الموقتة مؤكدا: أن الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة.

وندد أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني "أمير خان متقي"، الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء، أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من موظفي وزارة الخارجية الأفغانية.

وأعرب عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا الهجوم الارهابي؛ سائلا الباري تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في هذا الحادث الإرهابي.

وأضاف: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة الذي يسعى وراء الهيمنة على دول المنطقة بقتل الأبرياء خدمة لاغراضه الاستعمارية.

وأوضح: ما حدث بالأمس في كابول وما حدث منذ فترة في مرقد "شاهجراغ" (السيد احمد بن موسى عليهما السلام) بمدينة شيراز جنوب غرب البلاد، لهما جذور واحدة ولمكافحته يجب أن تكون لدينا سياسة موحدة ونتعاون بكل قوتنا لمحاربة الإرهابيين.

ومن جانبه أعرب متقي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الايراني على هذا الاتصال مؤكدا على اواصر الأخوة والصداقة بين شعبي البلدين، ومشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل حاسم بالتعاون مع دول الجوار.

يذكر أنه قد وقع انفجار أمام مبنى وزارة الخارجية الافغانية أمس الأربعاء في كابول، مما اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة اثنين اخرين؛ حسب وسائل اعلام محلية.

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