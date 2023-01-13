أمير عبداللهيان: طهران تؤكد على دعم الحكومة اللبنانية والجيش والمقاومة مرة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال وزير الخارجية الايراني في تصريح صحفي قصير فور وصوله إلى لبنان: إن رحلتي إلى بيروت تأتي في إطار دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية اللبناني بهدف التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر التطورات في فلسطين.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل دعمها القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان، وأضاف: "ندعو جميع التيارات السياسية في لبنان إلى اتباع طريق الحوار والاتفاق في أقرب وقت ممكن نحو انتخابات الرئيس واستكمال العملية السياسية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية في بلادنا: لا شك لدينا في أن التيارات السياسية المختلفة في لبنان ستكون قادرة على تعيين رئيسها بكفاءة ودون أي تدخل خارجي.

وجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا سيلتقي مع نظيره اللبناني الدكتور عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال زيارته الحالية إلى لبنان.

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