انعقاد الاجتماع التاسع عشر للجنة القنصلية المشتركة للجمهورية الإسلامية وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاجتماع التاسع عشر للجنة القنصلية المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، عُقد قبل ظهر اليوم (الأحد) برئاسة علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية والمجلس والإيرانيين بوزارة الخارجية وياسين أكرم سيرين مساعد الشؤون القنصلية والإدارية في وزارة الخارجية التركية ، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والشرطة الدولية للبلدين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في طهران.

وتم في هذا الاجتماع ، عرض جميع القضايا والمواضيع القنصلية بين البلدين ، بما في ذلك شؤون الطلاب الجامعيين والسياح وسائقي الترانزيت والسجناء والمعتقلين وقضايا الحدود والشرطة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتسهيل الخدمات على الحدود الرسمية وحل المشكلات الشخصية لمواطني البلدين ، كما تمت مناقشة الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن البلدين وسائر مشاكل رعايا الجانبين .

واكد الجانبان على أهمية العلاقات الشعبية في العلاقات بين البلدين ، كما اتفقا على ضرورة مراقبة وحل المشكلات من خلال المشاورات الدورية.

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