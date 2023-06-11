مساعد وزير الخارجية الايراني يتفقد المكتب المؤقت للخدمات القنصلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد علي رضا بيكدلي المكتب المؤقت للخدمات القنصلية بوزارة الخارجية في بعثة حج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واستعرض عملية تقديم الخدمات القنصلية لحجاج الحرم الإيرانيين هذا العام.

وأكد نائب وزير الخارجية خلال هذه الزيارة: أينما يوجد سكان إيرانيون في العالم، تحاول الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية تقديم الخدمة والدعم لهم.

ويقدم المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية في مركز الحج للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمدينة المنورة ومكة المكرمة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين في الشؤون القنصلية والقانونية، وإصدار وثائق السفر مثل جوازات السفر والتحقق من ضرورة الشهادات والدعم القانوني للحجاج الإيرانيين إذا لزم الأمر وإصدار شهادات التسجيل.

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