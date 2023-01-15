مطران الأرمن: السلام والتماسك بين اتباع الديانات المختلفة في ايران انموزجاً يحتذى به

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مطران الأرمن في اذربيجان شمال غربي ايران، غريغور تشيف شيان،أكد خلال لقاءه مع رئيس دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي بمحافظة اذربايجان الشرقية، السید محمد حسین بلاغي، اليوم الأحد، ان نظام الجمهورية الاسلامية جسد تعاملا لائقا وعادلا مع اتباع جميع الديانات والمذاهب القاطنين في ايران.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة للكنائس ومتابعة مطالبها.

وفي جانب اخر من تصريحاتها اليوم، ادان مطران الارمن في اذربايجان، سلوك صحفة "شارلي ابدو" الفرنسية البذيئ المتمثل في الاساءة الى المقدسات والتداعيات المترتبة عليها، مبينا ان حرية التعبير والنقد يجب ان يحتكمان لضوابط ان كان داخل الاسرة الواحدة او على صعيد المجتمع الدولي.

ونوه بان السلم والاستقرار في العالم، والدفاع عن وحدة الاراضي الايرانية مترسخ في قلوب المواطنين الارمن كافة.

ومن جهته، ثمن رئيس دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في اذربايجان الشرقية بالتماسك والوئام السائد بين الارمن مع مواطنيهم المسلمين جنبا الى جنب، قائلا بدوره ان ايران قدمت انموذجا يحتذى به من التعايش والتعاطف بين اتباع الديانات والمذاهب المختلفة تحت راية الجمهورية الاسلامية الايرانية الموحدة.

واشاد بلاغي خلال لقاء، المطران تشيف شيان، اليوم، بالتضحيات التي قدمها الشهداء الارمن الايرانيين خلال فترة الدفاع المقدس ، قائلا ان هذه المواقف لن يطويها النسيان اطلاقا.

وفي الختام، تطلع هذا المسؤول الى استمرار الوئام والتضامن والمودة بين جميع مكونات الشعب الايراني تحت راية الجمهورية الاسلامية وتعليمات سماحة قائد الثورة ، وبما يؤدي الى الارتقاء بالقيم المشتركة اكثر فاكثر.

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