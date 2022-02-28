لبنان هي نقطة الانطلاق للأنشطة الثقافية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، الذي زار بيروت، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد: " نحن فخورون بالإخوة اللبنانيين إلى جانب الجمهورية الإسلامية والعلاقة الإخوية بين شعبي هذين البلدين خلال اتباع مدرسة الإمام الراحل، نموذج للعالم الإسلامي.

وأضاف: "السيد حسن نصر الله كزعيم للمقاومة في لبنان هو رمز الولاية بالنسبة لنا، وهو محور الأنشطة الثقافية في لبنان"، وستكون خطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الحكومة الثالثة عشرة لتوسيع الأنشطة الثقافية في المنطقة، وعقد الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية في لبنان هو بداية هذه الانشطة.

وفي إشارة إلى الدبلوماسية الثقافية في المنطقة، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: " منظمة الثقافة الإسلامية لديها خطة واسعة لتوسيع التفاعلات الإقليمية وتعتزم هيئة إدارتها الشابة الاعتماد على القواسم الثقافية المشتركة وتقديم المنتجات الفنية والإعلامية في هذا المجال. "

واعتبر إسماعيلي الوحدة كأساس للعمل الثقافي، وذكَّر بان المقاومة هي مفهوم وطرح أساسي وبالاعتماد عليها والاعتراف بهدف واحد يمكن الوصول إلى أفضل مكانه.

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