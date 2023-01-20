 تفكيك خليتين إرهابيتين تابعة لتنظيم داعش في محافظة سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت المديرية العامة لاستخبارات محافظة سيستان وبلوشستان: عقب العمليات الاستخباراتية والعملياتية لقوات الامن الايرانية، تم تفكيك خليتين ارهابيتين تابعة لتنظيم داعش الارهابي وعدد من العناصر الذين تعهدوا بمساعدتهم. هولاء الاشخاص كانوا ينوون انعدام الأمن في جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة بتوجيهات من الدول الاجنبية.

ويضيف هذا الإعلان: مع يقظة قوات الامن وتعاون مقر قدس التابع للحرس الثورة الاسلامية، تمت مهاجمة العناصر الموالية للشبكات العبرية والغربية والعربية في جنوب شرق البلاد وتم القبض عليهم وتسليمهم للسلطات القضائية.

وأضافت المديرية العامة لاستخبارات محافظة سيستان وبلوشستان: كان من أهداف هذه الفرق احتجاز الرعايا الأجانب ورجال الأعمال في تشابهار. واعترافات أعضاء المجموعات، ومن بينهم مواطنون أفغان وطاجيكيون، يدل على تخطيط من قبل الاعداء لخلق بيئة غير آمنة في جنوب شرق البلاد.

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