القبض على مجموعتين إرهابيتين في محافظة سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نجح حراس الأمن في قاعدة القدس التابعة للقوة البرية للحرس الثوري ومديرية الاستخبارات العامة ومنظمة استخبارات الحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، ومن خلال جهد استخباراتي وعملاني واسع النطاق ومعقد على مدار الساعة، في اعتقال مجموعتين مسلحتين من تسعة أعضاء من الجماعات الإرهابية والتكفيرية في شرق البلاد قبل ارتكابهم أي أعمال مناهضة للأمن أو مضايقة أو تخريب في جنوب سيستان وبلوشستان.

وتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزة الاتصالات وتم ضبطها في مخابئ هؤلاء الإرهابيين.

وكان هدف هذه العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها هو زعزعة استقرار المنطقة، وخلق الخوف والذعر العام في المجتمع، وتعطيل التنمية والازدهار في جنوب سيستان وبلوشستان.

وقد تبين أن عدداً من العناصر الموقوفين من الفريق المذكور تلقوا تدريبات على يد المجموعات المذكورة لمدة أربعة أشهر عبر الحدود وقاموا برصد أنشطة عملياتية داخل البلاد.