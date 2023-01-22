البرلمان الايراني يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي في ايران صوتوا على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الايرانية المقبلة بأغلبية الاصوات، حيث صوت 169 نائبا على مصادقتها و 54 نائبا ضدها وكذلك امتنعت الـ7 من النواب عن التصويت، من إجمالي 235 نائبا كانوا يحضرون الجلسة العلنية اليوم الأحد.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن أمام اللجان المتخصصة 15 يومًا لمراجعة تفاصيل مشروع قانون الموازنة وتقديم مقترحاتها إلى لجنة التلفيق، وبعد ذلك، ستعقد اجتماعات هذه اللجنة لمدة أسبوعين لمراجعة الميزانية بأكمله.

وبعد التصويت على الموازنة في هذه اللجنة، سيتم إحالتها إلى اللجان المتخصصة لمراجعته.

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