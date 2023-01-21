السلطة القضائية: "حرس الثورة" أكبر مؤسسة مناهضة للإرهاب في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حجة الإسلام والمسلمين محمد مصدق، صباح اليوم السبت، خلال خطابه في المهرجان الأول للأعمال القانونية للقوات المسلحة، مخاطباً الباحثين: "قام الاتحاد الأوروبي اليوم بإدراج مؤسسة مقدسة كحرس الثورة الاسلامية في قائمة الجماعات الإرهابية، وهذا يحتاج إلى التوضيح. انه بغض النظر عن القضايا السياسية، فعليكم بصفتكم باحثين قانونيين، أن تبينوا بقلمكم هذا التصرف الاوروبي".

وأضاف: "أن حرس الثورة يندرج ضمن القوات المسلحة الايرانية من وجهة نظر تنظيمية، ويعد أكبر مؤسسة لمكافحة الإرهاب في العالم"، مؤكدا: "على الأوروبيين ألا يظنوا اذا وضعوا حرس الثورة الإسلامية ضمن لائحة هذه الجماعات الإرهابية، سيحققون النتيجة التي يهدفون اليها".

وأوضح حجة الإسلام والمسلمين مصدق: "لقد ضحى هؤلاء بأرواحهم في مواقف حرجة، لئلا يقع شبر من هذه الأرض في أيدي العدو، بينما اليوم، يضعهم الاتحاد الأوروبي في قائمة الجماعات الإرهابية، تبعا للتصرفات الامريكية".

وأكد النائب الأول لرئيس السلطة القضائية: "ان نواب مجلس الشورى الإسلامي سيقدمون بالتأكيد الرد المناسب على هذا الإجراء الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وستتعامل الأركان العامة للقوات المسلحة معهم بحزم، ولن يقبل الشعب الايراني الشريف بإدراج جزء من القوات المسلحة لبلدهم في قائمة الجماعات الإرهابية".

وصرح في الختام: "عندما نقول ان حرس الثورة الاسلامية هو أكبر منظمة مناهضة للإرهاب، فإننا نتذكر اللواء الشهيد قاسم سليماني. واليوم قد ثبتت صورة الشهيد سليماني كمكافح للإرهاب في أذهان شعوب العالم ولا يمكن إغفاله أو ازالته".

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