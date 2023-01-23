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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:٣٣ م

ناطق أنصار الله: الدول العربية والإسلامية مطالبة بموقف أكبر من الإدانة انتصارا لكتابها المقدس

ناطق أنصار الله: الدول العربية والإسلامية مطالبة بموقف أكبر من الإدانة انتصارا لكتابها المقدس

أكد الناطق الرسمي لأنصارالله محمد عبدالسلام أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بموقف أكبر من الإدانة انتصارا لكتابها المقدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الاثنين، أن المظاهرات الحاشدة والغاضبة في اليمن تؤكد أن على الشعوب الإسلامية مسؤولية كبرى للدفاع عن القرآن الكريم.

وأشار إلى أن إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد فعل خبيث يتجاوز الحريات التي يتشدقون بها.

ولفت إلى أن إحراق المصحف اعتداء على المسلمين والإنسانية جمعاء، ومظهر من مظاهر السقوط الأخلاقي والإفلاس الحضاري الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة صنعاء شهدت اليوم مسيرة غضب حاشدة تنديداً بإحراق اللوبي الصهيوني لنسخة من القرآن الكريم في السويد.

/انتهى/

رمز الخبر 1930024

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