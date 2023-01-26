كنعاني: تحريف المسؤولين العراقيين لاسم الخليج الفارسي يتعارض مع مبدأ حسن الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، استخدام المسؤولين العراقيين للاسم المحرف للخليج الفارسي بانه يتعارض مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الودية بين البلدين.

وفي تصريحه اليوم الخميس اعتبر كنعاني خطوة المسؤولين العراقيين باستخدام الاسم المزيف بدل الخليج الفارسي مناقضا لمبدأ حسن الجوار والعلاقات الودية بين البلدين، وطالب بتصحيح هذا المسار.

واشار الى أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد سبق أن احتجت على هذا الإجراء، وقال: ان الدائرة القانونية العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، وجهت مذكرة رسمية اعتبرت فيها هذا التصرف من قبل العراق بانه غير مقبول وطالب العراق باحترام الأسماء الدولية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه من المتوقع أن تولي السلطات المسؤولة في العراق الاهتمام اللازم في استخدام الاسم الصحيح لهذه الرقعة المائية التي أكدت عليها الأمم المتحدة، وأوضح: ان تسمية الخليج الفارسي وردت بهذا الاسم في الوثائق والخرائط وقصص الرحلات والنصوص القديمة لآلاف السنين وان خلق كلمات لا أساس لها لن يغير هذه الحقيقة.

وأكد كنعاني قائلا: لكسب صداقة الآخرين، لا ينبغي لأحد أن ينفق من رأس المال الغني للتضامن التاريخي لدول المنطقة.

يذكر ان العراق استخدم الاسم المحرف للخليج الفارسي خلال بطولة "خليجي 25" التي جرت اخيرا في مدينة البصرة العراقية، كما كرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ذلك في تصريحات له.

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