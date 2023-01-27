إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله وجنوب ووشرق نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر ذاتها، أن المواجهات اندلعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد يوسف محيسن (22 عاما)، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وشيع أهالي بلدة الرام جثمان الشهيد محيسن الذي ارتقى أمس جراء إصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في الرام عقب قمع الاحتلال مسيرة خرجت تندد بمجزرة مخيم جنين.

وصرحت مصادر طبية، ظهر اليوم الجمعة، بإصابة مواطنين بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.

وأكد الهلال الأحمر، إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا، فيما أصيب 3 مواطنين بالاختناق جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن.

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