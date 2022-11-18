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١٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٤٤ م

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في نابلس، صرح الهلال الأحمر، بإصابة 29 مواطنًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت المصادر المحلية، بأن" عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا".

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن "خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا"، مشيرا إلى" استهداف طاقم إسعاف الهلال الأحمر الذي تواجد في المكان بقنابل الغاز".

وأضاف جبريل أن "طفلا يبلغ من العمر 7 أعوام أصيب بقنبلة غاز في بطنه، فيما أصيب 23 آخرون بالاختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية بيت دجن".

/انتهى/

رمز الخبر 1928016

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