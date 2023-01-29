زلزال ثاني يضرب مدينة خوي شمال غربي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان هذا الحادث وقع في عمق 8 امتار عن سطح الارض، وحدد مركزه عند التقاء خطي العرض 38.54 والطول 44.82 درجة.

وضرب زلزال قوته 5.9 درجة، الليلة الماضية، مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية، حيث خلف 816 جريحا، و 3 وفيات حتى الآن.

وصرح وزير الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، صباح اليوم الاحد، على هامش زيارته للمناطق الريفية المتضررة من الزلزال بمدينة خوي، أن المسؤولين سيبذلون قصارى جهدهم لخدمة المتضررين من الزلزال.

وأوضح أنه تم إرسال قوات إغاثية وجهادية إلى 70 قرية لتقييم وتلبية احتياجات ضحايا الزلزال، وتم الإيواء الطارئ لسكان المناطق، مضيفا: " اتخذنا الإجراءات اللازمة لإيواء المتضررين من الزلزال من خلال إنشاء مخيم للإسكان الفوري".

كما أعلن وزير الداخلية عن حل مشكلة توصيل المياه والكهرباء والغاز إلى المنطقة، مبينا ان جميع المسؤولين ومديري المؤسسات المسؤولة تواجدوا في المنطقة فور وقوع الزلزال لمتابعة مسار توفير الاحتيجات الضرورية.

وبدوره أعلن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة أردبيل، حميد قويدل، عن تحميل وإرسال أول شحنة من مواد الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة إلى اهالي المناطق المتضررة، قائلا: "هذه الشحنة تشمل 1800 سجادة و 1400 عبوات طعام و 800 ورقة بطانية و 300 خيام الاغاثة".

وكذلك، اعلن محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، ان زلزال خوي الذي وقع الليلة الماضية خلف حتى الآن 816 جريحا و 3 وفيات، موضحا: "تم نقل 60 شخصا من الجرحى إلى المستشفيات المدينة وتم إرسال 64 شخصا إلى المراكز الصحية في مدينة سلماس المجاورة".

وتابع محافظ الأذربيجان الغربية ان زلزال خوي الليلة الماضية تسبب في أضرار بنسبة 20 إلى 50 في المئة للوحدات السكنية في 70 قرية.

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