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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:١٧ م

الرئيس الإيراني يوجه باغاثة منكوبيّ الزلزال وتأمين مسكن لهم

الرئيس الإيراني يوجه باغاثة منكوبيّ الزلزال وتأمين مسكن لهم

وجه الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، باغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية وتأمين سكن لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، وجه خلال محادثة هاتفية مع محافظ أذربيجان الغربية، بتسريع عملية إغاثة المتضررين وإيوائهم المؤقت، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير حول الوضع الأخير للزلزال والمناطق المتضررة من هذه المقاطعة.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، ألزم الرئيس وكالات الإغاثة بالعمل بكل قوتها وقدراتها في محافظة أذربيجان غربي لتلبية الاحتياجات العاجلة لمتضرري الزلزال.

وأمر رئيسي حاكم أذربيجان الغربية،بوضع الترتيبات اللازمة لبدء إعادة بناء أو تحسين منازل متضرري الزلزال الذين تضررت مساكنهم، على جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن وقبل حلول فصل البرد، وذلك بعد تأمين المساكن المؤقتة لمتضرري الزلزال.

وأكد الرئيس عن جهود الحكومة الجادة للحل مشاكل المناطق المنكوبة بالقول: "على أهل المنطقة اعتبار الحكومة إلى جانبهم والتأكد من أن الحكومة ستبقى إلى جانبهم حتى حل جميع مشاكل الناس المتضررة جراء الزلزال".

وكان زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران في الساعة 3:51 فجرا بالتوقيت المحلي (00:21 فجرا بتوقيت غرينتش).

/انتهى/

رمز الخبر 1926984
https://ar.mehrnews.com/news/1926984/

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