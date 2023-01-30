عشرات القتلى في هجوم انتحاري داخل مسجد في بيشاور الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة طالبان باكستان تبنت في تغريدة لها مسؤولية الهجوم، وهو ما لم تعلق عليه السلطات الباكستانية حتى اللحظة.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان "نتلقى مزيدا من الجثث، لدينا حتى الآن 17 جثة وأكثر من 80 جريحا".

وقال شاهد عيان لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية المحلية "وقع الانفجار أثناء الصلاة. انهار مبنى مؤلف من طابقين"، مضيفا أنه كان خارج المسجد مباشرة عندما وقع الانفجار.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "بي.تي.في" (PTV) الرسمية أفرادا من الشرطة وبعض السكان وهم يسارعون بإزالة الأنقاض والحطام وحمل المصابين على أكتافهم.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض".

وقد رفعت شرطة العاصمة إسلام آباد حالة التأهب الأمني عقب الانفجار.

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