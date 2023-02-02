انطلاق مهرجان الأفلام الإيرانية في صربيا بدورته الحادية والعشرون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المهرجان بدأ فعالياته أمس الأربعاء، بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني (ره) إلى إيران في الأول من فبراير 1979 وبداية عشرة الفجر المباركة وذلك برعاية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلغراد.

هذا وحضر سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في صربيا، رشيد حسن بور،ومساعد وزير الثقافة الصربي للشؤون الدولية ستانكو بلاجيفيتش، والمستشار الثقافي لإيران أمير بور بزشك، وجمع من طلاب اللغة الفارسية وعدد من محبي الثقافة والسينما الإيرانية من صربيا، في حفل افتتاح هذا المهرجان.

وأكد السفير الإ]راني خلال المراسم، أن دور السينما؛ كأعظم إنجاز بشري في مسار بناء الثقافة والتفاهم والتفاعل، أساسي واستراتيجي، مضیفا ان السينما تشمل جميع الفنون.

مسؤول صربي: إيران لها مكانة بارزة في إعداد وإنتاج الأفلام السينمائية

من جانبه قال مساعد وزير الثقافة الصربي للشؤون الدولية: إن إيران لها مكانة بارزة في العالم في إعداد وإنتاج الأفلام، مضیفا أن الأفلام الإيرانية تشارك وتتألق في معظم المهرجانات السينمائية.

ولفت المسؤول إلى أن المهرجانات توفر فرصا عظيمة للتعرف على الثقافات والفنون المتنوعة، مؤکدا علی عزم ورغبة صربیا في تعزیز التعاون الثقافي والفني والتفاعل مع إيران الغنية بالتاريخ والحضارة والثقافة.

یذکر أن أسبوع الفيلم الإيراني يقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير في قاعة سينما كينوتيكا في صربيا بعرض خمسة أفلام.

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