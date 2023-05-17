روسيا توقف عرض فيلم "العنكبوت المقدس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أمرت الحكومة الروسية بوقف عرض فيلم «العنكبوت المقدس» وذلك بعد 5 أيام من عرضه في دور السينما الروسية حيث أمرت وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي بالغاء اجازة عرض هذا الفيلم الذي انتجه المخرج الايراني " علي عباسي " والممنوع عرضه في ايران، بأمر من شركة «اكسبونينتا فيلم» (Exponenta Film) التي وزعته في روسيا.

وجاء في الخطاب الذي نشرته وزارة الثقافة بخصوص الغاء اجازة هذا الفيلم: ان القرار يعود الى وجود مواد معينة في الفيلم تحتوي على معلومات يحظر نشرها بموجب قانون الاتحاد الروسي.

الجدير بالذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان "كان" عام ۲۰۲۲، تعرض الى المعتقدات الدينية للشعب الايراني والاساءة لها، وتم عرضه في أجواء سياسية بحته حيث حصل الممثل الذي قام بالدور الاول فيه على جائزة السعفة الذهبية.

وكان هذا الفيلم قد لقي احتجاجا واسع النطاق بسبب تعرضه للمقدسات الدينية حيث اشار عضو مجلس منح تراخيص العرض للاعمال السينمائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام "علي سرلك" الى الفيلم المسيء لآل البيت (ع) الذي حمل عنوان «العنکبوت المقدس» مؤكدا أنه كان يتصور أن قتلة اهل البيت يخص فئتين فقط الاولى من قتلهم بالسيف والثانية في اغتيال شخصيتهم بالالسن الا انه اتضح له الان هناك فئة ثالثة تقتلهم وهم القتلة التصويريين.

وتطرق "سرلك" الى الاعلام المضلل حول هذا الفيلم والحرب النفسية التي شنت ضد الاسلام ووصفه بالمشروع الصهيوني المدروس الذي كان قائما في السابق ايضا وقال: ان هذا المشروع الممنهج تم فيه استخدام المهرجانات السينمائية والاحداث الثقافية لشن هذه الحرب النفسية ضد الاسلام للايحاء بأن هذا الدين هو دين العنف وبالتالي ضرب المصادر الدينية.

واضاف قائلا: ان فيلم "العنکبوت المقدس"تم استخراجه من قصة حقيقية الا ان اخراجه تم بخبث بهدف ضرب المقدسات الاسلامية حيث ان التركيز على المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) يظهر هذا الهدف المقيت.

واشار هذا الخبير الديني الى ان الذين لايلتزمون بالتعاليم الدينية يجب ان لايدخلوا في مثل هذه المواضيع مشددا على ان التيار الذي يقف وراء انتاج الفيلم لايريد سوى تحقيق هدفه وهو تاجيج صراع الحضارات.

ودعا الفنانين الملتزمين الى انتاج افلام دينية كما حصل حتى الان رغم قلتها مؤكدا ضرورة مواجهة الاعمال التخريبية التي يريدها المخرجون المعادون للاسلام الذين يعرضون افلامهم في المهرجانات وهدفها الاساءة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدسات الاسلامية.

كما دعا الجهاز الدبلوماسي الى القيام بنشاط ثقافي ودبلوماسي جاد حيث ان منبر الامم المتحدة ليس لاعلان المواقف السياسية والحكومية فحسب، بل يمكن طرح المسائل الثقافية ايضا داعيا الى تقديم احتجاج رسمي ضد المشاركين في انتاج فيلم «العنکبوت المقدس» في ارفع الاوساط الدولية.

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