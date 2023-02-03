بكين تدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن التكهنات الدائرة حول مزاعم "منطاد تجسس صيني في سمائها"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الكف ووقف التكهنات والمزاعم الدائرة حول تحليق "منطاد استطلاع صيني" في سماء الولايات المتحدة.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب البنتاغون عن ثقته في أن الجسم الذي طار في سماء البلاد يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام والبنتاغون فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا. حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

من جهته طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في وقت سابق إحاطة استخباراتية من الإدارة لأعضاء الكونغرس بشأن المنطاد، متهما الصين بتجاهل سيادة الولايات المتحدة.

كما طالبت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن أن يسقط على الفور منطاد الاستطلاع.

المصدر: نوفوستي

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