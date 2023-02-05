كندا ترسل أول دبابة ليوبارد لأوكرانيا وزيلينسكي يقر بصعوبة الوضع في 3 مدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أمس السبت -في تغريدة على تويتر- أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من مدينة هاليفاكس (شرقي كندا) وعلى متنها أول دبابة ليوبارد 2 مقدمة لأوكرانيا.

ونشرت أناند تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة، وقالت إن الدبابات القتالية في طريقها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن دعم بلادها لكييف "لا يتزعزع".

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كندا أنها سترسل 4 دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وذلك بعيد إعلان ألمانيا ودول أخرى أنها ستدعم الجيش الأوكراني بعشرات من هذه الدبابات التي تعد من بين الأفضل في العالم.

وفي الإطار نفسه، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، دون أن يحدد عددها.

وقال كوستا إن بلاده تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد من دبابات ليوبارد المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وبعد أن أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها سترسل مبدئيا 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وافقت ألمانيا الجمعة الماضي على تصدير دبابات "ليوبارد 1" لتعزيز القدرات القتالية للجيش الأوكراني.

في هذا الإطار، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت عقب محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بدء تدريبات قواته على دبابات "تشالنجر 2" (Challenger 2) في بريطانيا، قائلا إنه سيكون لها دور حاسم في ساحة المعركة. وكانت لندن وعدت مؤخرا بإرسال 14 دبابة من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

/انتهى/