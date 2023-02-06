إيران توفد 6 فرق إغاثية وطبية إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مساعد الشوؤن الدولية لجمعية الهلال الأحمر في تصريح له ان العمل جار مع الخارجية الايرانية على إيفاد فرق إغاثية وطبية في أقصر وقت ممكن للتواجد في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وقد ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الإثنين، جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. حيث اعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 1498قتيل.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة، و1326 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وبين معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأشار إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

ولفت ضميرية إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها – سيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.

/انتهى/