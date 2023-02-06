زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيما يلي متابعة لحظة بلحظة لأهم التطورات:

السلطات التركية تعلن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في 7 محافظات جراء الزلزال.

سوريا: تسجيل 99 حالة وفاة بينها 50 حالة في اللاذقية و334 إصابة بعموم المحافظات.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: وقعت 32 هزة ارتدادية حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

والي شانلي أورفة التركية: مصرع 15 شخصا وإصابة 30 بجروح جراء الزلزال حتى الآن.

ارتدادات زلزال تركيا تصل إلى الأردن.

سوريا.. 42 وفاة و200 إصابة في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.

السلطات التركية تعلن مصرع 23 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين في مدينة ملاطية جراء الزلزال.

مدير صحة حلب: وصول 10 وفيات وعشرات المصابين إلى مشفى الرازي بحلب جراء الزلزال.

معهد البحوث الفلكية المصري: زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد.

مقتل 8 أشخاص على الأقل في شمال سوريا جراء الزلزال.

أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

الأسد يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال المدمر

ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأثنين عن 516 إصابة و111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوبي تركيا وشمال وغرب سوريا وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

من جهته قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليست هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض.

تركيا تعلن حصيلة جديدة للزلزال

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب البلاد أسفرعن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 77 شخصا وإصابة 440 آخرين وانهيار عشرات المباني في 8 ولايات.

وقال أوقطاي في مؤتمر صحفي بأنقرة إن الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة، مشيرا إلى أن السلطات بدأت بإرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة.

كما أعلن نائب الرئيس التركي تعليق الرحلات الجوية في مطاري غازي عنتاب وهاتاي.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 547 قتيلا و1024 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، كما تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات.

أردوغان يعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا.

أردوغان يعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا عدد من الدول تعلن عن استعدادها لمساعدة سوريا وتركيا في تخطي آثار الزلزال.

وفي تصريح من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، قال أردوغان إنه وفق الاحصاءات الأخيرة بلغت قوة زلزال قهرمان مرعش، 7.7 درجات على مقياس ريختر، وقد خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره، مشيرا إلى أن "أولويتنا هي عمليات الإنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها".

وكشف أن "زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939"، مؤكدا أن "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وأعلن أردوغان "تكليف 10 ولاة للعمل على مساعدة الولايات العشرة المتضررة جراء الزلزال".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أردوغان يشرف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش، من مقر إدارة الكوارث والطوارئ.

هذا وتلقى أردوغان، إحاطة من ولاة أضنة وملاطية وغازي عنتاب ودياربكر وهطاي وأديمان وعثمانية وشانلي أورفة، حول الزلزال.

زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد

يتبع...