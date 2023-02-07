إيران وتركمانستان تناقشان القضايا القنصلية والتعاون الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة القنصلية والحدودية والجمركية المشتركة بين إيران وتركمانستان مساء الامس الاثنين، برئاسة المساعد القنصلي بوزارة الخارجية الايرانية، علي رضا بكدالي، ونظيره التركمانستاني في مدينة عشق أباد.

وناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع القضايا القنصلية بما في ذلك التأشيرات وتبادل السجناء والتعاون فی المجالات المختلفة المتعلقة بالقضايا الحدودية والقنصلية.

وفي ختام الاجتماع وقع رئيسا الوفدين على مذكرة تفاهم اللجنة المشتركة الخامسة، كما التقى المساعد القنصلي بوزارة الخارجية الايرانية مع وزير الخارجية التركمانستاني وبحث معه القضايا الثنائية والقنصلية.

وفي هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتحسين مستوى العلاقات الثنائية، والتقاسم الثقافي بين البلدين كمؤشر مهم في العلاقات بين البلدين.

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