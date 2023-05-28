أعلى مسئول في تركمانستان يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير عام العلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني، محمد مهدي رحيمي، ان رئيس مجلس المصحلة التركماني(هالك مصلحتي) سيزور إيران يوم الثلاثاء، بصفته المسؤول الأعلى في هذه الدولة المجاورة الشمالية.

كتب محمد مهدي رحيمي على حسابه عبر تويتر، اليوم الأحد: "سلطان عمان في طريقه إلى طهران... ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس المصحلة التركماني إيران يوم الثلاثاء، بصفته أعلى مسؤول في هذه الدولة المجاورة الشمالية".

وأضاف: "سيتوافد أيضا ضيوف مهمون آخرون إلى طهران قريبًا... يجب على أولئك الذين لديهم أسئلة حول سبب وتأثير هذه الزيارات إلقاء النظرة على زيادة حجم التبادل التجاري مع الجيران بالإضافة إلى التطورات في المنطقة".

/انتهى/