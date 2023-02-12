بالصور....مهرجان فجر السينمائي یختتم اعماله باعلان الفائزين في القسمين الدولي والوطني

وأفاد وكالة مهر للأنباء، انه أقيم الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي الحادي والأربعين مساء يوم السبت -11فبراير- في قاعة المؤتمرات ببرج ميلاد، متزامنا ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وتم في هذا الحفل توزيع كريستال سيمرغ بين الفائزين في مختلف المجالات في القسمين الدولي والوطني، حيث منح الحكام جائزة أفضل فيلم في قسم "المقاومة"، لفيلم "غريب" للمخرج محمد حسين لطيفي.

كما حصل فيلم "سينما ميتروبول" للمخرج محمد علي باشه أهنجر على ثلاث كريستال سيمرغ كأفضل فيلم من حيث التصوير والاخراج وأفضل فيلم كليا.

ومنحت جائزة كريستال سيمرغ لأفضل ممثلة بين جميع الممثلات لسيدة "برديس بورعابديني" عن فيلم "غريب"، و جائزة كريستال سيمرغ لأفضل ممثل لـ"مجيد صالحي" عن فيلم "شماره 10".

كما منحت العديد من الكريستالات سيمرغ لفائزين آخرین نعرض لکم بالصور فیما یلی: