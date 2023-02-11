ايران تزيح الستار عن مشروع بحثي خلال مسيرات الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية المجيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم ازاحة الستار عن نموذج تحلية الغشاء الغازي اليوم السبت بحضور المسؤولين العلميين والأكاديميين بالبلاد على هامش مسيرات الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.

وسيتم الكشف عن نموذج تحلية الغشاء الغازي اليوم بالتزامن مع مسيرات 11 شباط/فبراير في معرض الإنجازات البحثية بجامعة شريف التكنولوجية بطهران، والذي أقيم بمناسبة عشرة فجر الثورة الإسلامية.

يذكر ان تقنية فصل الغشاء الغازي تمتلكه عدد قليل من الشركات في العالم ولا يمكن توفيرها بسبب العقوبات القاسية ضد ايران ، لذلك من أجل كسر احتكار هذا المنتج تم إجراء العديد من الأبحاث والتجارب في مركز تكنولوجيا الأغشية بجامعة شريف التكنولوجية من قبل باحثين في الجامعة ، مما أدى إلى التعاون مع شركة نفط الجرف القاري لتوريد الغاز الحلو للمنصات النفطية الايرانية.

في الخطوة الأولى، تم تقييم تحلية منصة "أبو ذر" النفطية بنجاح باستخدام الغشاء التجريبي لتحلية المياه.

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