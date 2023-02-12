الخارجية العراقية تعلن عن إجلاء 51 عراقيا من المناطق المنكوبة في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان، "سيّرَت سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة رحلة بريَّة من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، يوم السبت المُوافق 2023/2/11، وعلى متنها (51) مواطناً عراقيّاً نزحوا من المناطق المنكوبة".

وأضاف البيان أن "الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم، كشف أنَّ السفارة ستُصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جويَّة لنقلهم إلى العراق.

هذا وحول مصير العراقيين في زلزال تركيا، أعلن القائم بالأعمال العراقي خليل إبراهيم في أنقرة، أمس السبت، أن 7 عراقيين قتلوا في زلزال تركيا ومصير 8 آخرين مازال مجهولا.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف، حيث وصل عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 25 ألف.

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