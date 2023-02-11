إدارة الكوارث التركية: الزلزالان يعادلان تأثير تفجير 500 قنبلة ذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إدارة الكوارث والطوارئ التركية تقول إنّ الزلزالين اللذين شهدتهما تركيا، يعادل تأثيرهما تفجير 500 قنبلة ذرية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنّ الزلزالين اللذين شهدتهما البلاد، تأثيرهما يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريباً.

وأكد مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تتار، في تصريحات صحافية، اليوم السبت أنّ "تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله". وأضاف: "نعمل على تحليل تأثير زلزالين وقعا في 6 شباط/ فبراير"، موضحاً أنّ "الزلزال الأول استمر 65 ثانية، وكان له تأثير مدمر، في حين كان للزلزال الثاني تأثير مدمر لمدة 45 ثانية، حيث اهتزت المنطقة بعنف".

وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى أكثر من 20 ألفاً و600 شخص، فيما تجاوز عدد المصابين، 80 ألف شخص حتى الآن، فيما تمّ إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة. وتمكّنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطناً حياً في آخر 24 ساعة.

ويعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة. وأرغم الشتاء البارد آلاف الناس على المبيت، إمّا في سياراتهم أو طلب الدفء حول نيران مشتعلة باتت مشهداً متكرراً في أنحاء المنطقة المنكوبة.

وأفاد مسؤولون أتراك، بأنّ 12141 مبنى إمّا دمرت أو تضررت بشدّة من جراء الزلزال.

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