"انقلاب قضائي" يدفع عشرات الآلاف من الصهاينة إلى التظاهر أمام الكنيست

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.

وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل".

وتعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل المقرر أن يقر فيه الكنيست ظهر اليوم الاثنين جزءا من الإصلاحات المثيرة للجدل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

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