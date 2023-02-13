  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:١٣ م

"انقلاب قضائي" يدفع عشرات الآلاف من الصهاينة إلى التظاهر أمام الكنيست

"انقلاب قضائي" يدفع عشرات الآلاف من الصهاينة إلى التظاهر أمام الكنيست

تظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة اليوم الاثنين خارج الكنيست (البرلمان) ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.

وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل".

وتعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل المقرر أن يقر فيه الكنيست ظهر اليوم الاثنين جزءا من الإصلاحات المثيرة للجدل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1930638

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات