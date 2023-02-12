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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٨:٢٤ ص

للأسبوع السادس.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

للأسبوع السادس.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بعدة مدن أمس السبت في احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة والتي يقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء الكيان الصهيوني وفق شعاراتهم.

وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ آلاف المشاركين في التظاهرة الأسبوعية في مدينة تل أبيب أغلقوا شارع أيالون، أحد أهم الشوارع بالمدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الشرطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1930586

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