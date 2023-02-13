  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٠٤ م

أمير عبد اللهيان: طهران وبكين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أمير عبد اللهيان: طهران وبكين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة

اعتبر وزير الخارجية الايراني التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة على جدول أعمال الرئيس الايراني خلال زيارته للصين وأكد: إن طهران وبكين عازمان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وحيثما كانت هناك مصالح للشعب ، فإننا متواجدون هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر مساء اليوم الاثنين عشية توجه الرئيس الايراني للصين: نحن ذاهبون إلى الصين مع الرئيس في زيارة حكومية وان العلاقات الثنائية المتنوعة والتعددية والسعي وراء سياسة خارجية متوازنة مدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحيثما توجد مصالح للشعب فنحن متواجدون هناك.

ويتوجه الرئيس الايراني إلى بكين مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين وبناءً على دعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وتعد هذه الزيارة الخارجية العاشرة التي يقوم بها آية الله رئيسي خلال فترة رئاسته .

/انتهى/

رمز الخبر 1930647

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات