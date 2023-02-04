أمير عبد اللهيان ينهي زيارته لفنزويلا متوجها إلى كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، غادر مساء اليوم السبت العاصمة الفنزويلية كاراكاس متوجها إلى كوبا.

وقام وزير الخارجية قبل ذلك بزيارة كل من موريتانيا ونيكاراغوا وفنزويلا.

والتقى رئيس السلك الدبلوماسي الايراني ، الذي زار فنزويلا على راس وفد سياسي ، بوزير الخارجية إيفان خيل بينتو ، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزير النفط طارق العيسمي و نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب في هذا البلد .

والى ذلك التقى امير عبداللهيان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اكد على تنفيذ مشاريع التعاون بين البلدين.

ورحب مادورو بوزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له ونقل تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وقال: "ان زيارتكم هذه تعد فرصة سانحة"، وأضاف: يجب أن نبدأ العام الجديد بقوة أكبر ونتابع مشاريع التعاون بقوة.

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