قافلة ايران الرياضية تشارك الالعاب الاسيوية في الصين بـ800 رياضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح مناف هاشمي برامج مشاركة الرياضيين الايرانيين في الألعاب الآسيوية المزمع اقامتها سبتمبر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية، قائلا: "قدمت جميع الاتحادات الرياضية التي ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو برامجها، وسنختار الاثنين المقبل الفروع التي ستشارك في هذه المسابقات".

وبشأن عدد الرياضيين الإيرانيين في دورة الألعاب الآسيوية، صرح: "سنعلن التفاصيل بعد اجتماع اسبوع المقبل مع وزير الرياضة، لكن ما قدرناه هو أنه سيكون لدينا حوالي 700 أو 800 رياضي في هذه الألعاب. إنها قافلة كبيرة وبالنظر إلى أننا احرزنا في الدورة السابقة المركز السادس في آسيا، لدينا وضع صعب مقارنة بمنافسينا وعلينا بذل المزيد من الجهود".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الايرانية: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المركز السادس والتقدم إلى المركزين الخامس والرابع".

وفي الختام تطرق إلى مشاركة روسيا في دورة الألعاب الآسيوية وقال: "آخر الأخبار التي وصلتنا من المجلس الأولمبي الآسيوي هي أن روسيا ستشارك هذه الألعاب بقافلة تضم 500 رياضي، لكنها لن يكون لها تأثير على الجداول".

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