الاطباء يمنعون زيارة وزير الرياضة الإيراني بالمستشفى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نقل وزير الرياضة والشباب وبعض جرحى حادثة تحطم المروحية في مدينة "بافت" جنوب البلاد، من مستشفى الشهيد باهنر في كرمان إلى أحد مستشفيات طهران لمواصلة عملية العلاج.

وقد امر الاطباء في طهران بمنع الزوار عن زيارة سجادي بالمستشفي، بهدف التسريع في استمرار عملية العلاج عليه.

وأعرب العلاقات العامة في وزارة الرياضة والشباب عن تقديره لجميع الرياضيين والأبطال والقدما الذين استفسروا في الأيام القليلة الماضية عن وضع الوزير الصحي برسائلهم ومكالماتهم، داعيا عدم حضورهم في المستشفي لزيارته.

يذكر انها تحطمت المروحية التي تنقل وزير الرياضة الايراني ومرافقيه، يوم الخميس الماضي، في احدى مدن محافظة كرمان، جنوب البلاد، حيث أدي هذه الحادثة إلى مقتل أحد مسئولي الوزارة وجرح الآخرين، بعضهم في حالة حرجة، منهم نفس الوزير الذي يرقد حاليا في غرفة العناية المركزة.

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