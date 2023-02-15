الخارجية الصينية: بكين سترد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد حادث المنطاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ترفض ذلك بقوة، وستتخذ إجراءات مضادة بحق الكيانات الأمريكية ذات الصلة، التي تقوض سيادة وأمن الصين وفقًا للقانون".

وأضاف أن الصين شرحت مرارًا الظروف المحيطة في حادث المنطاد، ولكن الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، واتخذت رد فعل مبالغًا فيه، وصعّدت الموقف حين استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير مشروعة ضد شركات ومؤسسات صينية.

وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.

وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.

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