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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٤٦ م

الكاظمي يعلن تفاصيل زيارته إلى إيران ولقاءاته مع مسؤولين إيرانيين

الكاظمي يعلن تفاصيل زيارته إلى إيران ولقاءاته مع مسؤولين إيرانيين

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اختتام زيارته إلى إيران كاشفا عن بعض تفاصيل هذه الزيارة ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اختتام زيارته إلى إيران كاشفا عن بعض تفاصيل هذه الزيارة ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين.

وجاء في بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أنه اختتم زيارة إلى طهران بحث خلالها في عدد من الملفات والمواضيع المهمة.

وأضاف البيان ان الكاظمي التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأكد أن محادثات الكاظمي مع المسؤولين الإيرانيين تطرقت إلى الشأنين الإقليمي والدولي وقضايا تتعلق بمصلحة العراق والمنطقة وشعوبها.

/انتهى/

رمز الخبر 1930944

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