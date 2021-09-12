أهم أهداف زيارة مصطفى الكاظمي الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر المقرب إن زيارة الكاظمي ستكون أول لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء العراقي، وسيتم خلال هذه الزيارة مناقشة قضايا تبادل الطاقة والأمن والعلاقة بين إيران والسعودية.

وفي إشارة إلى اللقاءات المغلقة بين إيران والسعودية في العراق ونجاح هذا البلد بعقد اجتماع بغداد وحضور دبلوماسيين من البلدين، قال: بالنظر إلى جهود العراق لاصلاح العلاقات بين طهران والرياض، سيناقش الكاظمي ورئيسي العلاقات المتوترة بين البلدين.

وشدد المصدر أيضا على أنه من المتوقع أن يتم النظر أيضا في مسألة إصدار التأشيرات للزوار الإيرانيين.

كما انه وصل مصطفى الكاظمي اليوم الى طهران وخلال هذه الرحلة سيلتقي ويتشاور مع عدد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس رئيسي.

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