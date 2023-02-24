إسماعيل هنية: شعبنا ومقاومته الشجاعة لن يسمحا باجهاض الانتفاضه المتصاعدة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن شعبنا ومقاومته الشجاعة والجريئة لن يسمحا لأي كان أن يجهض انتفاضته المتصاعدة في الضفة الغربية. وسوف تتحطم على صخرة ثورة شعبنا كل المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء وآلام الأسرى وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

ومعقبا على تلبية الشارع الفلسطيني لدعوات مجموعات عرين الأسود قال هنية:"تحية لهذا الشعب الأبي الذي خرج مع فجر ليلة الجمعة في كل الميادين ليجعل من كل فلسطين عرينًا للأسود ردًا على مجزرة نابلس".

وتابع:" نقف بكل آيات الفخر أمام الحشود الهادرة في كل أرضنا المحتلة ومخيمات اللجوء والتي صدحت بحناجر الحق والقوة معلنة أن المقاومة قدر وليست خيارا، والمعركة مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس الشديد لكسر المحتلين وطردهم من أرض الآباء والأجداد".

وأشار هنية إلى أنها عهدة الشهداء وميثاق الأسرى ووثيقة الأبطال القابضين على الزناد في عرينهم وثغور رباطهم في القدس ونابلس وجنين وغزة وكل شبر من أرضنا المباركة وفي مخيمات اللجوء قلاع الصمود والمقاومة.

وأكد أن شعبنا الذي يسكن هذه الأرض ويرابط على حدودها هو وحده الذي يملك القرار وبيده الحل والعقد ووحده الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت سمائه.

وأردف:" هذه الثورة ألقت بنفسها في الشارع ويلتقطها كل حر أبي وسوف نسيّجها بالروح والدم حتى يرفع جيل النصر الأعلام فوق مآذن القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

/انتهی/



