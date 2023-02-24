استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها، امس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل، استشهاد الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، امس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر الطبية، أن الشهيد جوابرة ادخل للعناية المكثفة في المستشفى الاهلي بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ، وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وكان جوابرة أصيب برصاص قناصة الاحتلال، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله في المخيم، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بكثافة صوب منازل المواطنين في المخيم.

وباستشهاد الشاب جوابرة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 65 شهيدا.

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