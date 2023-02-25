اللواء سلامي: سنطور صواريخ كروز الفرط صوتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي، اليوم في ختام مهرجان عسكري: "ان الامريكيين يحلمون للاستيلاء على قلوب شبابنا وعقولهم"، مضيفا: "دخلوا هذا المجال لأنهم فشلوا في ساحة المعركة العسكرية. لقد استخدموا كل احتياطياتهم الاستراتيجية ضدنا، كان أولها الحرب التي شنها صدام وحلفاؤه، وبعد ذلك انتهجوا استراتيجية انتشار فيروس التكفير في البلاد الإسلامي للسيطرة علينا، والتي سقطت بجهود الشهيد سليماني ورفاقه وثم بعد ذلك شنوا الحرب الاقتصادية".

وتابع القائد العام للحرس الثورة: "نحن نصنع التاريخ، والتاريخ ليس حقيقة ثابتة في وقت معين، بل هو حدث مستمر، وبعتبر بعض فترات التاريخ حيوية قدر جميع الفترات، حيث انه من الممكن ان تمحو امة إذا لم تتصرف في الوقت المناسب".

وأوضح اللواء سلامي: "كنا في فترة نقاتل العدو البعثي في جنوب البلاد، واليوم نقاتل العدو بجانب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقددمرنا العدو، حيث أخرجت الثورة الإسلامية العدو من ملجئه الاستراتيجي وأجبرته على أن يدخل الميدان مباشرة وينفق 7 تريليون دولار".

وقال: "الاستكبار لايفهم إلا لغة القوة، واليوم، يمكن للجميع ان يشاهد تأثير قوتنا العالمية، حيث نرى ان وزير الخارجية الأمريكي السابق يقول إن لديه كوابيس منذ استشهاد اللواء سليماني، فهذا يدل إلى التأثير العالمي لقوتنا".

وتابع سلامي: "اليوم يمكننا اعتراض الأقمار الصناعية بالرادار من الأرض، وهذه الإنجازات قد تم تحقيقها على يد جيل الشباب، واليوم نستطيع ان نستهدف أي سفينة متحركة من مسافة آلاف الكيلومترات، دون ان نلحق الضرر بطاقم السفينة".

وأشار: "بما أن صواريخ كروز تتحرك على سطح الأرض، فهي تشبه طائرًا ثابتًا وليس لها سرعة عالية، ولكن على الرغم من ذلك، سنطور صواريخ كروز الفرط صوتية".

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